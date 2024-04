Cebolinha é baixa no Flamengo por lesão e não enfrenta o Bolívar

O Flamengo confirmou lesão na panturrilha direita de Everton Cebolinha neste sábado (20). Com isso, o jogador não deve ficar disponível por pelo menos uma semana.

O que aconteceu

Cebolinha saiu lesionado no primeiro tempo do jogo contra São Paulo na quarta-feira (17). A princípio, o atacante sentiu dores no tornozelo e foi substituído por Luiz Araújo.

Após o diagnóstico, o departamento médico do Flamengo apontou uma lesão na panturrilha direita. A previsão para a recuperação é de pelo menos uma semana, dependendo da gravidade.