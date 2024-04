Ancelotti rebate críticas por Real defensivo na Champions: 'não surpreende'

O técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, rebateu as críticas pela postura "defensiva" se seu time na classificação para as semifinais da Liga dos Campeões contra o Manchester City.

Não me surpreende. Cada um pode opinar. Para nós é muito claro como devemos jogar. Você tem que lidar bem quando tem a bola e quando não tem. Até agora não encontrei nenhum torcedor nosso triste. Eles estão felizes, e estou contente com isso. Como dizem na Espanha, e eu gosto muito: Fale-me do mar, marinheiro. Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva antes do clássico contra o Barcelona

O que aconteceu

O Real Madrid bateu o City nos pênaltis, mas foi criticado pela atuação na Inglaterra. O meia Rodri, do time inglês, chegou a afirmar que "para ser sincero, eu vi apenas um time hoje à noite".