RMP: Flamengo precisa ter coragem para pressionar o Palmeiras no Allianz

O Palmeiras recebe o Flamengo no Allianz Parque no próximo domingo (21) num duelo de gigantes pelo Brasileirão. No Fim de Papo, o colunista Renato Mauricio Prado analisou que o time de Tite precisa jogar contra a equipe de Abel Ferreira da mesma maneira que venceu o São Paulo, pressionando no campo do adversário.

A maneira de jogar do Flamengo tem que ser a do segundo tempo contra o São Paulo, marcando em cima, mordendo. É assim que o Flamengo tem que ter coragem de jogar. O Flamengo já jogou assim com Jorge Jesus, em cima do Palmeiras, marcando a saída do Palmeiras, que, aliás, se incomoda e muito com isso, como a gente viu claramente no jogo com o Internacional, que também marcou o Palmeiras em cima e o Palmeiras se atrapalhou. RMP

