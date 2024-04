Presidente do Lille detona Dibu Martínez: 'Não é um atleta de alto nível'

Incomodado após a eliminação do Lille na Conference League, o presidente Olivier Létang detonou a postura do goleiro Emiliano 'Dibu' Martínez na classificação do Aston Villa.

O que aconteceu

Em conversa com jornalistas, Olivier Létang disparou críticas contra Emiliano Martínez. O presidente do Lille afirmou que o goleiro não é um "atleta de alto nível".

Ao defender dois pênaltis e garantir a classificação do Villa, 'Dibu' Martínez provocou a torcida do Lille. O goleiro foi hostilizado durante boa parte do jogo.