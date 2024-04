Kleiton Lima nega acusações de assédio e diz sofrer ameaças de morte

O que diz o Santos

Após bancar a recontratação do técnico mesmo em meio às denúncias e críticas por não ter "identificado nada concreto", a equipe alvinegra voltou atrás e optou por aceitar o pedido de demissão de Lima.

Em entrevista concedida na última quarta-feira (17), Marcelo Teixeira, presidente alvinegro, admitiu que o clube errou ao reintegrar o profissional e que irá apurar melhor as denúncias.

"O Santos errou ao trazer o profissional. O Santos assumiu hoje uma responsabilidade pelo profissional que tem história no clube. Se tivermos a necessidade de uma decisão, que é a que foi tomada, foi tomada em comum acordo principalmente na preservação do profissional, de sua família. Estamos ao lado de qualquer campanha que seja contra preconceito e qualquer tipo de discriminação. O Santos é exemplo e referência no futebol nacional. Imediatamente já nos recompomos, tivemos o acordo e já contratamos um novo profissional, que começou hoje, irá para a comissão técnica e será apresentado a vocês como o novo técnico do Santos Futebol Clube para o futebol feminino", explicou o dirigente, que continuou:

"Quando nós assumimos, já havia a possibilidade da profissional indicar o retorno do Kleiton Lima. Não tínhamos conhecimento do que tinha sido feito internamente e nem no âmbito policial. Foi quando vieram os pareceres dos departamentos, que não se apurou nada. Jurídico, feminino, profissional, todos foram chamados à época pela diretoria. No processo, houve carta anônimas que poderiam ter sido feitas por uma, duas, três ou 10 pessoas. Não sabemos quantas pessoas fizeram as cartas. Tudo isso foi feito um procedimento interno e externo."

"Não temos nenhuma prova envolvendo a parte interna e também não há comprovação da parte externa. Porém, o próprio profissional e nós entendemos que não é mais o momento que ele esteja. O elenco que está aqui grande parte não estava no ano passado. Eu ouço essas meninas, a minha profissional. Todo o elenco do futebol feminino atual estavam apoiando. O trabalho da diretoria não é sobre o processo do ano passado. Queremos combater e não apoiar. Nada afetará o projeto. Nem a vinda e nem a saída. O que vem sendo feito é mais forte do que a questão envolvendo um treinador."