Andreas diz que precisou de carro blindado após final da Libertadores

Atualmente no Fulham (ING), o meio-campista Andreas Pereira falou sobre as dificuldades enfrentadas após a falha na final da Copa Libertadores de 2021, quando defendia do Flamengo. O jogador precisou até de um carro blindado na volta da delegação ao Brasil.

Eu dei opção, recebi a bola e escorreguei, então o cara [Deyverson, atacante do Palmeiras] fez o gol. Logo após isso, foi um inferno. [...] De volta ao Brasil, tinham pessoas tentando atacar o ônibus, te atacar na sua casa. Tivemos que parar o ônibus mais cedo e trocar de carro, para um que não é normal...era à prova de balas o carro. Então, primeiramente, quando eu cheguei em casa, eu pensava 'não consigo acreditar que isso aconteceu comigo'. Andreas Pereira, ao podcast britânico FIVE

O que aconteceu

Andreas destacou que "estava jogando o meu melhor futebol na final". O Flamengo perdeu por 2 a 1 para o Palmeiras na prorrogação. A partida aconteceu em Montevidéu, no Uruguai.