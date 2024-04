Grêmio encaminha acerto com Edenilson e troca de goleiros com Cruzeiro

O Grêmio encaminhou duas negociações na tarde desta quinta-feira (18). A chegada do meio-campista Edenilson, do Atlético-MG, e uma troca envolvendo os goleiros Rafael Cabral, do Cruzeiro, e Gabriel Grando.

O que aconteceu

Edenilson, de 34 anos, será liberado pelo Galo e assinará contrato em definitivo com o Tricolor. O jogador se recupera de uma lesão no cotovelo e disputou nove partidas na atual temporada, com um gol marcado. Antes do Atlético-MG, ele defendeu o Inter, tradicional rival gremista.

Já o goleiro Rafael Cabral chega ao Tricolor por empréstimo em troca de Gabriel Grando, que reforça o Cruzeiro no mesmo molde. Cabral tem 33 anos e Grando 24.