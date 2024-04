De la Cruz evita comparação com Zico após golaço pelo Flamengo: 'É o rei'

Não é uma função que eu desconheço. Jogo nessa posição na seleção uruguaia e também na minha equipe anterior [River Plate]. Tem sempre que estar preparado para o que o treinador pedir e o que o jogo apresentar

De la Cruz

O Flamengo venceu o São Paulo por 2 a 1 no Maracanã. Com o resultado, o Rubro-Negro assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (21), a equipe do técnico Tite enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque (SP), pela 3ª rodada.