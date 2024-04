Botafogo desencanta e supera Atlético-GO em noite de uruguaio goleador

O Botafogo findou uma seca que já durava três partidas e superou, por 1 a 0, o Atlético-GO atuando no Nilton Santos em jogo da 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vitória da equipe sob comando do português Artur Jorge, que segurou o time com ataque mais goleador do país em 2024 até o momento.

Com o resultado, construído com gol do uruguaio Mateo Ponte, a equipe carioca somou seus primeiros pontos na tabela, enquanto os goianienses permaneceram zerados com duas derrotas.

Os clubes voltam a campo na noite deste domingo (21) pelo torneio nacional. O Botafogo recebe o Juventude, enquanto o Atlético-GO, também em casa, mede forças com o São Paulo.