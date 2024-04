Time de Crespo encerra invencibilidade histórica do Al-Hilal de Jorge Jesus

O Al Ain, time comandado por Hernán Crespo, venceu o Al-Hilal, de Jorge Jesus, por 4 a 2 na tarde desta quarta-feira (17).

O que aconteceu

Com a derrota, o Al-Hilal perdeu sua invencibilidade histórica de 44 partidas, sendo 36 vitórias consecutivas — 34 triunfos em jogos oficiais e outros dois em amistosos. A última derrota da equipe havia sido no dia 12 de agosto de 2023.

Essa é a maior sequência de vitórias consecutivas da história do futebol. A marca foi atingida em março, quando conseguiu chegar a 28 triunfos, passando o The New Saints, do País de Gales.