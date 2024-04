Lateral do Atlético-MG tem lesão grave durante choque; imagens são fortes

O lateral Rubens, do Atlético-MG, sofreu uma grave lesão nos primeiros minutos da partida contra o Criciúma, válida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro e disputada nesta quarta-feira na Arena MRV. ATENÇÃO: as imagens são fortes.

O que aconteceu

O jogador de 22 anos tentou desarmar Fellipe Mateus na saída da bola da equipe catarinense — o meia do Criciúma era apertado por Lemos enquanto tentava dominar a bola.

O atleta do time visitante se chocou com Rubens e caiu sobre a perna do adversário, que gritou de dor imediatamente e foi ao chão.