Atlético-MG vacila no final e cede empate ao Criciúma antes de clássico

O 1° tempo teve susto, apagão e Scarpa calibrado. O ritmo era acelerado antes de Rubens machucar a perna em choque com Fellipe Mateus, fato que preocupou os atletas e forçou uma substituição. Depois, foi a vez de as luzes da Arena MRV se apagarem parcialmente, e o duelo acabou pausado por pouco mais de cinco minutos. Ainda deu tempo de Scarpa abrir o placar, pouco antes do intervalo, em chute que acabou desviado por Trauco.

Na etapa final, o Atlético-MG agrediu o rival, mas desperdiçou boas chances e gol e acabou punido: Matheusinho, em uma das poucas jogadas ofensivas do Criciúma, deixou tudo igual no momento em que as principais estrelas de Milito já haviam sido substituídas. O tempo para reagir foi curto, e a rede não balançou.

Gols e destaques

Visitantes assustam. O Atlético-MG ensaiou ataques pelo lado logo depois do apito inicial, mas foram os visitantes quem chegaram com perigo ao gol pela primeira vez. Fellipe Mateus recebeu já dentro da área e acabou travado por Rubens, mas chegou a ensaiar o chute no rebote — que acabou fraco e facilitando o trabalho da defesa.

Susto e choro. Os dois protagonistas do primeiro lance se envolveram em uma jogada feia ainda na casa dos seis minutos. Fellipe Mateus recebeu ainda no campo de defesa, foi apertado por Lemos e acabou caindo em cima da perna de Rubens, que chegava para desarmar. O lateral dos donos da casa caiu gritando de dor e precisou ser substituído, inconsolável, por Guilherme Arana.