Grêmio x Athletico-PR: onde assistir ao jogo da 2ª rodada do Brasileirão

Já o Athletico, venceu em sua estreia no Brasileiro 2024. Com a maior goleada da rodada, o time de Cuca fez 4 a 0 no Cuiabá.

Grêmio x Athletico Paranaense - 2ª rodada do Brasileiro

Data e Horário: 17 de abril, às 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

Transmissão: sportv e premiere