Atlético-MG x Sport: onde assistir ao jogo da 3ª fase da Copa do Brasil

O Atlético está invicto desde a chegada do técnico Gabriel Milito, com seis vitórias e três empates.

Classificação e jogos Copa do Brasil

Campeão do Campeonato Mineiro, em cima do Cruzeiro, o time entrou direto nesta fase da Copa do Brasil.

O Sport é Campeão Pernambucano, vice-colocado da série B e semifinalista da Copa do Nordeste.

O time nordestino não perde há 13 jogos e eliminou o Trem, do Amapá, e o Murici, de Alagoas, nas duas primeiras fases do torneio, respectivamente. Prováveis escalações:

Atlético-MG: Everson; Mariano (Saravia), Lemos, Fuchs e Arana; Otávio, Alan Franco, Igor Gomes e Alisson (Scarpa); Hulk e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito

Sport: Caíque França; Pedro Lima, Alisson Cassiano, Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Fábio Matheus e Lucas Lima; Fabricio Domínguez, Romarinho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso