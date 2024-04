Ferreira lamenta fase ruim do São Paulo: 'Chuta, chuta e não faz'

Após a derrota contra o Flamengo, o atacante Ferreira lamentou a fase ruim do São Paulo e reforçou a importância de o elenco trabalhar para buscar a recuperação.

O que aconteceu

Na saída do gramado do Maracanã, Ferreira desabafou em torno da atuação e do momento do São Paulo. O clube foi derrotado por 2 a 1 na segunda rodada do Brasileirão.

Autor do gol do São Paulo, o atacante ressaltou que o Tricolor vem tentando buscar os gols. Ferreira, porém, reforçou que o momento não vem ajudando.