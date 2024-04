Flamengo poupa Arrascaeta, e BH é titular; Wellington volta no São Paulo

Flamengo e São Paulo estão escalados para o jogo desta quarta-feira (17), pela segunda rodada do Brasileirão, no Maracanã.

Arrascaeta está poupado e começa no banco. O lugar dele no meio-campo será ocupado por Allan, fazendo com que De La Cruz jogue mais adiantado.

Luiz Araújo também é outro titular do Fla que começa entre os reservas. Assim, Bruno Henrique ganha uma chance desde o início do jogo.