Palmeiras com Felipe Anderson fica mais forte que o Fla? Colunistas debatem

Com Felipe Anderson anunciado como novo reforço, o Palmeiras de Abel Ferreira fica mais forte que o Flamengo de Tite? No UOL News Esporte, os colunistas Ricardo Perrone e Alicia Klein debateram a questão; confira!

Alicia Klein: 'Palmeiras é mais forte que o Flamengo nesse momento'

O Felipe Anderson só vem em julho, a gente não sabe se o Palmeiras vai perder alguém, a Leila já disse que não, que o Palmeiras não vai perder ninguém da espinha dorsal antes do Mundial de 2025, mas é uma contratação de um cara de peso, que tem uma década de futebol europeu, no West Ham, Porto, agora está muito bem no Campeonato Italiano, fez dois gols na vitória da Lazio no fim de semana, então é uma contratação que surpreendeu a todos, é um jogador de peso que ninguém esperava. É um cara que pode entrar, jogar e ser bastante decisivo. Nesse momento, vejo o Palmeiras mais forte, porque conseguiu fazer resultados bastante parecidos com os do Flamengo, mas rodando o elenco quase todo. Com um elenco que, no papel, é menos impressionante que o elenco do Flamengo, o Palmeiras conseguiu fazer resultados até melhores poupando mais jogadores.

Perrone: 'Palmeiras está melhor, mas elenco do Flamengo é mais forte'