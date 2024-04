Lavieri diz que Gabigol não tem perfil compatível com Abel e Palmeiras

O colunista Danilo Lavieri participou da Live do Palmeiras, ao lado de Flavio Latif e Luís Rosa, e afirmou que tem dúvidas em relação a Gabigol se adaptar ao perfil que Abel Ferreira exige no Alviverde. O atacante tem contrato até o final do ano com o Flamengo — que pode estender o vínculo pelo período da suspensão, caso interesse ao Rubro-negro.

O que ele disse

É muito nebuloso esse cenário todo de Gabigol para tratar Gabigol como reforço de algum time. Ele é um cara que vai substituir o Endrick? O Gabigol, a carreira toda, teve problemas de comportamento em todos os lugares que passou: no Santos, na seleção olímpica, na seleção principal, na Inter de Milão, no Benfica e agora no Flamengo. Na parte ruim da temporada, quando ele ouve um não, quando é contrariado, ele reage muito mal. em todos os times o mesmo problema. Danilo Lavieri.