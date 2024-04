Ex-São Paulo brilha na Europa e lembra mudança incomum: 'Melhor decisão'

O meio-campista Gabriel Sara vem despontando na segunda divisão da Inglaterra. Cria de Cotia, ele vem acumulando prêmios, está perto de chegar na Premier League e comemorou a decisão que tomou ao sair do Brasil.

O que aconteceu

O ex-São Paulo foi eleito para a seleção da temporada da EFL Championship. O jogador de 24 anos do Norwich City conquistou o feito em sua segunda temporada no time inglês. Ele também recebeu duas vezes o prêmio de jogador do mês na atual edição do campeonato.

Sara virou protagonista no time e soma 23 participações em gols na 2ª divisão inglesa — 12 gols e 11 assistência. Na temporada passada, ele balançou as redes sete vezes e deu quatro passes para companheiros marcarem.