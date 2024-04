Bahia x Fluminense é paralisado por 1 hora após chuva castigar gramado

O jogo Bahia 2x1 Fluminense, disputado na noite desta terça-feira na Fonte Nova e válido pelo Campeonato Brasileiro, ficou paralisado por uma hora devido às chuvas em Salvador. A partida parou aos 16 minutos do 1° tempo pelo árbitro João Vitor Gobi.

Gramado castigado

O embate começou às 21h30 (de Brasília) já com forte chuva, mas o campo resistia — a bola rolava normalmente no momento do gol de Cano, do Fluminense, ainda aos três minutos.

A situação piorou em pouco tempo, e as poças começaram a ganhar forma na Fonte Nova. Depois de uma dividida no campo de ataque do Fluminense, João Vitor Gobi chamou os capitães para uma conversa.