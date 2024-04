Bahia vira e bate Fluminense em jogo de 3 horas e golaços no Brasileirão

Caio Alexandre, no gol. O camisa 19 do time de Rogério Ceni não se intimidou com o cartão e empatou a partida com muita categoria antes do intervalo: após escanteio da direita, a bola passou por todos os atletas dentro da área e sobrou para Caio, que cortou para dentro e acertou a rede lateral de Fábio: 1 a 1.

Cauly brilha e vira. O Bahia voltou para a etapa final na mesma pegada com que terminou o 1° tempo e acabou premiado: Jean Lucas dominou na ponta esquerda e acionou Cauly, que deu lindo drible em Manoel e fuzilou o gol rival: 2 a 1.

Clima quente. O confronto ficou marcado por tensão nos minutos finais: em ao menos duas oportunidades, o árbitro precisou separar os brigões para conter os ânimos. Resultado? Nove cartões amarelos foram aplicados pelo juiz antes do apito final.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 2x1 FLUMINENSE

Data e horário: 16 de abril de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Competição: 2ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Fabrini Bevilaqua da Costa

VAR: Daiane Muniz

Cartões amarelos: Caio Alexandre, Thaciano, Éverton Ribeiro, Everaldo (BAH); Lima, Alexsander, Martinelli, Ganso, John Kennedy (FLU)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Cano (FLU), aos 3 min do 1° tempo; Caio Alexandre (BAH), aos 34 min do 1° tempo; Cauly (BAH), aos 15 min do 2° tempo

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende), Jean Lucas e Éverton Ribeiro (De Pena); Cauly (Cicinho), Thaciano (Everaldo) e Ademir (Biel). Técnico: Rogério Ceni