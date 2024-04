'Carpini é tratado como morto-vivo no São Paulo. Dá pena', diz Trajano

O comentarista José Trajano afirmou no Cartão Vermelho que Thiago Carpini está sendo tratado como um morto-vivo no São Paulo, que enfrenta amanhã (17) o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão, em jogo de vida ou morte para o treinador. Na visão de Trajano, Carpini não é o único culpado pelos maus resultados recentes do Tricolor.

'Carpini é tratado como morto-vivo no Morumbi': "Ele já foi mandado embora, ele é um morto-vivo — o Carpini é tratado como morto-vivo pelo lado do Morumbi. A pressão é tão grande, coitado, que eu tenho pena. É um técnico jovem que está pagando o pato pela inexperiência, pela idade. É muito difícil o sujeito continuar trabalhando com a arquibancada xingando ele de tudo quanto é nome, os diretores sumirem, parte da imprensa toda semana anuncia que ele já caiu. É muito complicado".

'Há um sumiço geral da diretoria do São Paulo': "Agora, que há um sumiço geral da diretoria, há. Do seu Casares, o próprio Muricy. Quando o São Paulo fez aquele vestibular, o Enem, aquela prova para decidir quem seria o técnico, o Carpini passou na prova com mérito e tal, então tem que responsabilizar todo mundo. Agora, que ele está mal, está. O São Paulo ganhou a Copa do Brasil e apagou um incêndio grande por lá, mas o São Paulo vem complicado há muito tempo".