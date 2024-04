Técnico acusado de assédio pede afastamento do Santos após protestos

Acusado de assédio, o técnico Kleiton Lima pediu afastamento do comando do time feminino do Santos nesta segunda-feira (15).

O que aconteceu

O Santos anunciou que Kleiton Lima pediu afastamento. Wesly Otoni assume as Sereias da Vila interinamente.

Ao menos 19 atletas, do atual elenco e que já saíram, relataram assédio moral e sexual do treinador no ano passado. Mesmo assim, o Peixe recontratou o profissional.