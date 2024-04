PVC: Silêncio da diretoria do São Paulo sobre Carpini é constrangedor

O colunista Paulo Vinícius Coelho criticou no De Primeira o silêncio da diretoria do São Paulo em relação à permanência de Thiago Carpini após a derrota para o Fortaleza no MorumBis. Segundo PVC, diante da falta de convicção dos dirigentes, o Tricolor corre risco de ser goleado pelo Flamengo no Maracanã, na quarta (17), pelo Brasileirão.

'O risco é tomar goleada do Flamengo': "O silêncio da diretoria do São Paulo é constrangedor. Depois do jogo, evidentemente todo mundo procurou algum diretor e há uma ordem silenciosa no Morumbi de não falar. Se você quer manter o treinador com uma derrota para o Fortaleza em casa num sábado à noite, um diretor tem que aparecer, senão fica a quase certeza que eles vão esperar o jogo do Flamengo. E esperar o jogo do Flamengo, se você tem convicção que o trabalho é bom e tem que continuar, você tem que dar a cara e falar isso. Se você tem convicção de que se perder para o Flamengo, vai trocar o técnico, esperar o jogo do Flamengo nessa situação é uma irresponsabilidade, porque a lógica é perder para o Flamengo no Maracanã, e o risco é tomar a goleada".

À espera de um milagre: "Então, no fundo, ou a diretoria acredita na sequência do trabalho e nesse caso tem que se posicionar e proteger o cara, ou ela não tem mais certeza nenhuma e nesse caso tem que trocar, não esperar a derrota para o Flamengo. Ou, como no filme, está à espera de um milagre — ganhar do Flamengo no Maracanã sendo que o Flamengo não perde no Maracanã, é esperar pelo quê?".