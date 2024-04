'Carpini não será mais técnico do São Paulo. O crédito acabou', diz Arnaldo

O comentarista Arnaldo Ribeiro afirmou no Posse de Bola que Thiago Carpini perdeu o crédito que restava com a derrota por 2 a 0 em casa para o Fortaleza e não será mais técnico do São Paulo. Segundo Arnaldo, nos bastidores, a diretoria tricolor já busca um novo treinador.

'O Carpini vai ser substituído': "O estádio, que estava meio dividido, se uniu contra o Carpini. Não é que a torcida vaiou o Carpini, a torcida xingou o Carpini, eu nunca tinha visto a torcida do São Paulo xingar um treinador; e as torcidas organizadas, que estavam meio reticentes, apoiando o time até o final, depois do jogo foram às redes sociais perdir a saída do treinador. Quando o treinador perde completamente o apoio do torcedor, esquece, acabou, não adianta forçar a barra. O Carpini vai ser substituído. Mesmo se ganhar do Flamengo, o São Paulo viveu uma situação no ano passado em que o time venceu o Puerto Cabello por 2 a 0, mas ele já estava demitido e continuou demitido. Ganhou e não houve mudança de decisão. Tudo bem que o Puerto Cabello é o Puerto Cabello e o Flamengo é o Flamengo, mas o Carpini não será mais técnico do São Paulo, porque o crédito se esgotou rapidamente".

'O São Paulo já está procurando novos técnicos': "O Carpini é um empregado desempregado. O São Paulo já está procurando novos técnicos, novos nomes. Acho que essa diretoria, pelas trocas que fez nos últimos tempos, costuma anunciar a troca de treinador quando ela já tem engatilhado o técnico seguinte, é mais ou menos isso que está acontecendo. A gota d'água com Carpini foi a atuação dele como técnico no jogo contra o Fortaleza, que marcou exatamente o principal problema do Carpini como técnico do São Paulo nesses meses de experiências. O Carpini tem muita dificuldade em mexer, em trocar, o durante o jogo dele costuma ser desastroso. E o que aconteceu no sábado foi mais uma vez um durante o jogo desastroso, a partir da primeira troca do Carpini, do Galoppo pela James Rodríguez, o São Paulo definhou completamente".