Manchester City x Luton Town: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

Para o Luton, o jogo é uma chance de deixar a zona de rebaixamento. A equipe tem os mesmos 25 pontos do Nottingham Forest, primeira equipe fora da degola. As punições ao Forest e ao Everton por irregularidades financeiras embolaram a briga contra o descenso.

Classificação e jogos Inglês

Em má fase, Haaland reencontrará o time que mais sofreu com seus gols nesta temporada. O atacante marcou cinco vezes no mais recente encontro com o Luton Town, em fevereiro, pela Copa da Inglaterra. O norueguês balançou as redes apenas uma vez nos últimos cinco jogos.

O Luton não vence o Manchester City desde 1988. As equipes se encontraram dez vezes no período, com seis triunfos dos Citizens e quatro empates. Na atual temporada, o time de Guardiola levou a melhor em dois duelos fora de casa — 2 a 1 no Inglês e 6 a 2 na Copa da Inglaterra.

Manchester City x Luton Town

Competição: 33ª rodada do Campeonato Inglês

Data: 13 de abril de 2024, às 11h (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester, Reino Unido

Transmissão: Star+ (streaming)