Barcelona vence Cádiz com golaço de João Félix e mantém distância ao Real

João Félix marcou um lindo gol de bicicleta ainda no primeiro tempo. Resultado mantém Barcelona na perseguição ao líder Real Madrid, com oito pontos de diferença entre os times (78 contra 70). O Cádiz é o primeiro integrante do Z-3 do Espanhol, com apenas 25 pontos conquistados.

Classificação e jogos La Liga

Barça volta a campo na terça, dia 16, quando recebe o PSG na Catalunha para tentar firmar uma vaga nas semifinais: os catalães venceram na ida em Paris por 3 a 2.

A partida

Com um time bastante descaracterizado, o Barça teve dificuldades para se impor diante do adversário, que briga na parte de baixo da tabela do Espanhol. Em contrapartida, conseguia se defender bem, sem sofrer maiores sustos quando não teve a bola.

A qualidade individual acabou fazendo a diferença aos 37 minutos, quando os visitantes já eram melhores no confronto. Após uma cobrança de escanteio desviada pelo alto, João Félix acertou uma linda bicicleta para estufar as redes. No finalzinho do primeiro tempo, Fermín teve uma finalização tirada em cima da linha pela defesa do Cádiz.