Fim do meme? Filho de Neto encontra Cássio em programa da Band

Hoje, foi Julio quem teve a oportunidade de conhecer o ídolo — admirado, ele ficou com as luvas do corintiano durante o programa. O pequeno não escondeu sua alegria e sentou-se ao lado do jogador.

Neto também elogiou Cássio e abordou as conquistas do atleta com a camisa do alvinegro.

O filho do Neto com o Cássio no 'Os Donos Da Bola' que momento GIGANTE. pic.twitter.com/WfHmDormAc -- Rádio Coringão (@radiocoringao) April 12, 2024