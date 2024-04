TV demite ex-goleiro argentino por comentário racista contra joia do Barça

Os clubes também foram avisados sobre a fala de Burgos durante o confronto. Ao final do jogo, tanto os atletas do Barcelona quanto do PSG negaram-se a dar entrevistas para a Movistar Plus.

O repórter de campo Ricardo Sierra explicou a situação ao vivo e pediu desculpas aos clubes e ao jogador.

Nesta quinta-feira, a Movistar Plus divulgou um comunicado em que anunciou o fim das colaborações de Burgos no canal.

"Em cumprimento ao código interno de conduta da Movistar Plus, que contempla uma política de tolerância zero a qualquer comportamento discriminatório, a plataforma tomou medidas após o episódio da última noite", disse a empresa em nota.

Lamine Yamal, de 16 anos, é um dos jogadores mais promissores do futebol mundial. Nascido em Esplugues de Llobregat, ao lado de Barcelona, ele é filho de imigrantes africanos: o pai é marroquino, e a mãe de Guiné Equatorial.

Germán Burgos, quando era auxiliar de Simeone no Atlético de Madri Imagem: AFP

Burgos se explica

Nesta quinta-feira, após o anúncio da demissão, Burgos publicou um pedido de desculpas em suas redes sociais.