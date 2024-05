Polícia diz que não pode dar informações a Scarpa em briga com Bigode

Segundo disse a Advocacia-Geral da União, existe um sigilo judicial imposto pela Justiça Federal do Acre que impede os policiais de fornecerem as informações exigidas pela Justiça no caso envolvendo Scarpa e Bigode.

"De acordo com o delegado de Polícia Federal presente no inquérito, a divulgação de informações sobre o laudo pode ser precipitada, na medida em que pode prejudicar o andamento da investigação e a eventual recuperação de ativos obtidos com os crimes sob exame", informou o advogado.

Com o posicionamento da polícia, Scarpa pediu que a Justiça de São Paulo encaminhe ofício à investigação no Acre, solicitando que o laudo em questão seja compartilhado de maneira sigilosa ao processo contra Bigode e a Xland.

Em decisão publicada na semana passada, o tribunal determinou o envio de um ofício à Justiça Federal do Acre, responsável por um pedido de busca e apreensão contra a Xland, determinando que informe ao Judiciário paulista, em caráter sigiloso, o teor do laudo.

Com o laudo em mãos, o juiz quer saber o valor real das pedras preciosas, aos quais a Xland diz que valem mais de R$ 2 bilhões, mas que foram compradas por apenas R$ 6 mil. O processo corre desde o início do ano passado, na Justiça de São Paulo.

No último dia 16 de maio, Scarpa informou à Justiça que já enviou a decisão cobrando o laudo em caráter sigiloso. Ele aguarda resposta. O atleta cobra mais de R$ 6 milhões da Xland e de Willian Bigode, ex-companheiro de Palmeiras, acusado de ter feito a intermediação do meio-campista com a Xland. Mayke também pede na Justiça mais de R$ 8 milhões.