'Muito lento': jornal francês critica atuação de Beraldo na Champions

Após a derrota do PSG para o Barcelona, o zagueiro Lucas Beraldo foi criticado pelo principal jornal francês por sua atuação no jogo de ida das quartas de final da Champions League.

O que aconteceu

De volta ao time titular do PSG, Beraldo não conseguiu render bem diante das ações ofensivas do Barcelona. O zagueiro atuou em um esquema com três defensores.

O jornal "L'Équipe", da França, criticou a atuação e citou as principais falhas do brasileiro durante a partida. O Barcelona venceu o PSG por 3 a 2.