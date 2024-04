PVC: Carpini pode ser demitido mesmo se o São Paulo ganhar

Thiago Carpini pode ser demitido do São Paulo mesmo se ganhar hoje do Cobresal, às 21h30, no MorumBis, pela 2ª rodada da Libertadores, analisou no De Primeira o colunista Paulo Vinícius Coelho.

Na avaliação de PVC, o desempenho do Tricolor será fundamental para a permanência do técnico no cargo, além do resultado.