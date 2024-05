Liverpool-URU x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

Nesta quinta-feira, o Palmeiras enfrenta o Liverpool-URU pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 19 horas (de Brasília) no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Atualmente, o Verdão soma sete pontos e lidera o Grupo F. Na última rodada, bateu o Independiente del Valle por 3 a 2, na altitude do Equador, de virada. Endrick, Lázaro e Luis Guilherme balançaram as redes para o Alviverde. Já o Liverpool-URU ocupa a terceira posição com quatro pontos, mesma pontuação do time equatoriano, que é o segundo colocado.

No último compromisso pela competição continental, o time uruguaio bateu o San Lorenzo, por 1 a 0, com gol de Franco Nicola no apagar das luzes. Apenas os dois primeiros de cada chave, ao fim da fase de grupos, se classificam às oitavas.