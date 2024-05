Escalação do São Paulo: Zubeldía aposta em trio de ataque para duelo no Chile

A escalação do São Paulo para o duelo com o Cobresal, nesta quarta-feira, no Chile, pelo Grupo B da Libertadores, está definida. O técnico Luis Zubeldía decidiu promover algumas mudanças em relação ao time que bateu o Vitória, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, apostando em um trio de ataque composto por Ferreirinha, Luciano e Calleri.

Para o duelo com o Cobresal o São Paulo não poderá contar com Rafinha (fratura na fíbula esquerda), Lucas (lesão na região posterior da coxa esquerda), Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo), Pablo Maia (cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda) e Welington (lesão ligamentar no tornozelo direito).

Já James Rodríguez não foi relacionado novamente por opção do técnico Luis Zubeldía, a exemplo do que havia acontecido nos últimos dois jogos do São Paulo, contra Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, e Vitória, pelo Brasileirão.