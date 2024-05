Conmebol participa de fórum continental contra a lavagem de dinheiro

Nesta quarta-feira, a Conmebol marcou presença no fórum continental de luta contra a lavagem de dinheiro, em Washington, nos Estados Unidos. A reunião do Grupo de Especialistas em Controle de Lavagem de Ativos (Gelavex), órgão da OEA (Organização dos Estados Americanos) contou com a participação de Graciela Garay, Diretora de Ética e Conformidade da Conmebol.

Graciela afirmou que a entidade possui "ferramentas robustas para garantir que todas as nossas operações reflitam nossos valores". Ela também disse que a Conmebol "transforma o desafio da prevenção à lavagem de dinheiro em uma oportunidade para reafirmar nosso compromisso com a integridade e a transparência no futebol sul-americano".

Segundo a Conmebol, sua participação no Fórum "está alinhada com a política de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro que a Confederação vem perseguindo de forma consistente desde 2016".