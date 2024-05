Bragantino x Racing: confira informações e onde assistir ao duelo pela Sul-Americana

O Red Bull Bragantino volta a campo nesta quarta-feira, pela Copa Sul-Americana. Os paulistas encaram o Racing, da Argentina, às 21h (de Brasília), no Nabi Abi Chedid. O jogo terá transmissão somente pelo streaming Paramount+.

Os donos da casa estão na vice-liderança do grupo H, com seis pontos. O Bragantino está justamente atrás do Racing, que tem nove e 100% de aproveitamento.

Uma vitória recoloca o Bragantino na briga pela liderança da chave. Os paulistas precisam, além do triunfo, de um placar elástico, pois têm saldo de -1 contra 6 dos argentinos.