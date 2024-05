Zé Rafael fala sobre período de recuperação de lesão e celebra retorno ao Palmeiras: "Muito feliz"

Nesta quinta-feira, Zé deve estar à disposição do técnico Abel Ferreira para o duelo contra o Liverpool-URU, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Essa será a primeira vez que o Verdão volta ao local onde conquistou seu último título continental.

"Amanhã tenho certeza de que será um jogo muito difícil, como todos da Libertadores. Mais uma vez pegaremos uma equipe muito qualificada, com grandes jogadores, jovens que estão no auge físico e técnico. Não é à toa que eles são os atuais campeões uruguaios. Nossa equipe se preparou bem durante esses dias para chegar lá e fazer mais um jogo consistente, como a gente gosta, e esperamos voltar de lá com uma vitória. É gratificante voltar a um lugar onde já fomos felizes. Espero que possamos repetir a alegria da última vez que estivemos lá e vamos dar o nosso melhor para voltar do Uruguai mais uma vez com uma vitória", seguiu.

Com sete pontos, o Verdão lidera o Grupo F. Até o momento, a equipe tem duas vitórias e um empate na competição. Por fim, Zé Rafael falou sobre a ascensão dos jovens jogadores na equipe do Verdão. Além de Endrick, a equipe tem visto, principalmente, o atacante Estêvão e o meio-campista Luis Guilherme brilharem na equipe.

"Talvez seja uma das melhores gerações que o Palmeiras já produziu. É gratificante poder conviver com eles. Apesar da diferença de idade, a gente também aprende. Eles chegam sempre mais leves, soltos, não carregam tanto a responsabilidade assim. Nós, mais velhos, às vezes chegamos mais carregados e eles nos ajudam. Da mesma maneira que deixamos eles mais concentrados, eles nos deixam mais leves. Essa mescla de experiência com juventude tem dado certo ao longo desses anos. Temos que agradecer muito e ficar feliz por essa safra que o Palmeiras produziu e o tanto que eles têm nos ajudado durante as competições", finalizou.