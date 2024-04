Flamengo: Lorran impressiona Tite e vira alternativa sem Gabigol

No retorno da competição, Lorran foi integrado ao grupo profissional e impressionou Tite. Os principais elogios envolvem não só a qualidade técnica, mas principalmente a versatilidade no ataque.

O jovem pode se tornar alternativa sem Gabigol. Durante as atividades, ele foi usado pelas duas pontas, por dentro e várias vezes como opção para a vaga de Pedro, atuando como falso 9. Sem o camisa 10, que segue suspenso, ele disputará posição com Carlinhos, do Nova Iguaçu.

Lorran também investe em preparação fora do CT. No tempo livre, faz trabalhos com um preparador físico e um fisioterapeuta para preparar o corpo a acompanhar a exigência do futebol profissional. A ideia é ganhar mais força para suportar os duelos físicos e internamente o jogador vem evoluindo.

Renovação perto?

Lorran tem contrato com o Flamengo até o fim de 2025. Ele renovou o vínculo em dezembro de 2022 e a multa rescisória já passa dos 50 milhões de euros (R$ 274,82 milhões).

Ainda não houve conversa para uma renovação. O Flamengo até chegou a sinalizar que poderia abrir conversas, mas não sentou com o jogador e os empresários para dialogar. A expectativa é que isso aconteça em breve.