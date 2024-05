Colo-Colo x Fluminense: confira informações e onde assistir ao jogo pela Copa Libertadores

Último treino, agora com ESTE visual! ???? pic.twitter.com/YYu0nwB6WN

"Vamos precisar seguir evoluindo, produzindo bem quando estamos com a bola e marcando muito bem sem ela. Assim vamos conseguir um bom resultado nesta partida da Libertadores, que será complicada", disse o técnico Fernando Diniz.

O Fluminense tem novidades para este jogo. Recuperado de lesão no tornozelo direito, o atacante Keno retorna e deve ser titular. Com dores no joelho direito, o meia Renato Augusto sequer viajou com a delegação. Assim como o atacante John Kennedy, afastado por indisciplina.

Pelo lado do Colo-Colo, o técnico Jorge Almirón fala em um jogo decisivo. "Trata-se de um jogo muito importante para a nossa equipe e tenho convicção de que vai definir a sorte do grupo", declarou.

O Colo-Colo tem um importante desfalque para este compromisso. O volante Arturo Vidal cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Assim, a sua vaga deve ser herdada por Gonzalo Castellani.