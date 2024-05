'Insistir no erro é burrice': RMP detona problema sem solução no Flamengo

'Insistir no erro é burrice': "Ele não muda. Tem uma frase muito famosa entre os executivos que é a seguinte: não espere outros resultados se você continua a fazer a mesma coisa. O Tite está achando que vai mudar pelo fato de treinar mais, não vai mudar pelo fato de treinar mais porque não dá certo, esse sistema não dá certo no Flamengo. Ele vai continuar insistindo, insistindo, até o momento de levar um pé no traseiro. Assim, não vai dar certo nunca. Ele repete os erros. Insistir no erro, já diz o ditado, é burrice".

