Fla: Gerson assume liderança fora do campo enquanto tenta antecipar retorno

Não sei fazer outra coisa na minha vida. Nasci jogando futebol e quando o cara sai por problema de saúde é complicado. Muitas das vezes você tenta não se sentir até fracassado de não poder fazer algo, ajudar, mas o importante é passar energia positiva. É isso que faço com meus companheiros Gerson

Gerson passou a ser presença certa no vestiário e no Maracanã. Se a faixa de capitão ficou com Arrascaeta, o meio-campista seguiu exercendo o papel de liderança com discursos e motivando os companheiros.

Ele também fez questão de continuar indo ao Ninho do Urubu mesmo quando não podia fazer qualquer atividade. Nos primeiros dias após a cirurgia, esteve no CT para ver os companheiros e conversar com a comissão técnica. A rápida recuperação impressionou o Flamengo. No momento, o volante já treina ao lado do grupo com bola.

A importância do Coringa é tão grande que o elenco o homenageou algumas vezes. Cebolinha fez o famoso "vapo", Arrascaeta dedicou a Taça Guanabara a ele e o Flamengo enviou a medalha com uma camisa no hospital quando o atleta estava internado na conquista do primeiro turno do Carioca.

Deixo claro que foi um momento difícil que eu passei, mas prometi que só vou me aprofundar no assunto quando voltar a jogar. É importante receber o apoio que recebi. Para mim, foi emocionante receber a medalha no hospital e depois ver o vídeo do Arrascaeta dedicando o título para mim. É gratificante. Ainda tenho uma caminhadinha para sofrer, os caras estão me matando no físico, mas vai valer a pena. Estou me preparando para voltar mais forte do que antes

Agora mais próximo do retorno, Gerson esteve no campo para celebrar a conquista. Um dos últimos a deixar o gramado do Maracanã, foi o jogador que mais deu entrevistas. Fez questão de enaltecer o clube que o abraçou três vezes: na chegada em 2019, no retorno em 2023 e agora no processo de recuperação.