Atlético-MG vai realizar treino aberto solidário na Arena MRV em apoio aos RS

O primeiro treino aberto da @ArenaMRV será uma ação conjunta do Galo e da @mrvoficial em prol do povo do Rio Grande do Sul! ????

???? Com renda destinada às vítimas das enchentes no estado gaúcho, a torcida poderá acompanhar o trabalho do elenco profissional, neste sábado, às... pic.twitter.com/gCM9Jzvtgc

? Atlético (@Atletico) May 8, 2024





O treino aberto será realizado no fim de semana em que o jogo contra o Grêmio estava previsto para acontecer. No entanto, a partida entre as equipes foi adiada pela CBF, que adiou os jogos dos times gaúchos, como mandantes ou visitantes, pelas competições nacionais, até o dia 27 de maio.