Conmebol anuncia Assunção como sede da final da Sul-Americana

Sede confirmada! A cidade de Assunção, localizada no coração de América do Sul, voltará a receber a Final da CONMEBOL @SudamericanaBR.



A #GrandeConquista 2024 terá seu emocionante desfecho o Paraguai pic.twitter.com/hMNOLlWW7r -- Alejandro Domínguez (@agdws) April 10, 2024

A decisão será disputada em jogo único pelo sexto ano consecutivo. Assunção recebeu a primeira final em sede neutra na história da Copa Sul-Americana em 2019, no Estádio General Pablo Rojas, casa do Cerro Porteño.

Seis times brasileiros têm chance de disputar a partida em Assunção. Athletico, Corinthians, Cruzeiro, Cuiabá, Internacional e Red Bull Bragantino são as equipes nacionais que participam da fase de grupos do torneio, que atualmente está na 2ª rodada.

A Conmebol ainda anunciou a sede da final de 2025. Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, será o local que receberá o último jogo desta edição do torneio. Vale ressaltar que a atitude não é um fator na cidade, que está a 400m do mar, diferentemente de outros municípios do país, como a capital Sucre e La Paz.

Calendário da Sul-Americana 2024

Fase de grupos: até a semana de 19 de maio

Playoff: semanas de 17 e 24 de julho

Oitavas de final: semanas de 14 e 21 de agosto

Quartas de final: semanas de 18 e 25 de setembro

Semifinal: semanas de 23 e 30 de outubro

Final: 23 de novembro