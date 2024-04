Vini Jr e Rodrygo encantam imprensa espanhola após empate: 'Decisivos'

O empate entre Real Madrid e Manchester City no Santiago Bernabéu, hoje (9), no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões teve toque brasileiro: Rodrygo marcou um gol e Vini Jr deu duas assistências - uma para o conterrâneo. Eles foram elogiados pela imprensa espanhola.

O que aconteceu

Rodrygo foi apontado pelo jornal "As" como o "jogador mais perigoso" do Real Madrid. O atacante marcou o segundo gol e criou boas chances atuando pelo lado esquerdo do ataque - normalmente ele atua do outro lado. O "Marca" destacou que ele parecia o "atacante mais ligado no jogo".

Para o "As" Vini Jr. foi "decisivo". Ainda assim, o jornal foi exigente com o brasileiro, dizendo que ele "não brilhou como de costume"