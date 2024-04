Brasil x Japão: onde assistir à disputa do 3º lugar da Copa SheBelieves

A seleção foi vice-campeã da Copa Ouro no mês passado, perdendo para os Estados Unidos por 1 a 0.

Já o Japão perdeu de virada para os Estados Unidos por 2 a 1. As japonesas abriram o placar logo no primeiro minuto de jogo, mas tomaram o empate ainda no primeiro tempo e viram as americanas virar no segundo tempo com um pênalti.

Estados Unidos e Canadá disputam a final, ainda hoje, às 20h.

O formato da Copa SheBelieves mudou esse ano e conta com duas fases: semifinal e final. Até então a competição era por pontos corridos.

Essa é mais uma oportunidade do treinador Arthur Elias observar as jogadoras para as Olimpíadas de Paris, que começam em julho.

Japão x Brasil - Copa SheBelieves 3º Lugar

Data e Hora: 9 de abril, às 17h (de Brasília)