Weverton fala sobre futuro do Palmeiras sem Endrick: 'Abel já tem um plano'

Pedido de Abel: "Foi um momento muito bacana dele comigo. Ele me pediu para que nas bolas paradas eu jogasse mais adiantado e eu falei, 'poxa, a galera está me criticando para caramba. O cara ao invés de me deixar mais tranquilo, me expor menos, vai me expor mais'. Mas eu também pensei, é uma oportunidade de crescimento e isso mostra confiança. Em um momento de crise, onde está todo mundo me criticando o cara quer dar um upgrade na minha carreira também".

Segredo do Palmeiras: "É o que poucas pessoas conseguem ver. O nosso companheirismo todos os dias, respeito. A gente não tem respeito só pela minha família, eu respeito a família do Luan, eu sei quem são os filhos, eu sei quem é a esposa, eu sei quem é a esposa do Rony, quem são os filhos do Rony. Então, sempre que entramos em campo, entramos por eles também. De fato nós somos uma família que se respeita e que quer o bem um do outro, então, isso faz diferença dentro do campo. Acho que isso que fez a diferença para o Palmeiras nos últimos anos".