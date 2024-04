Reforço do Fla, Carlinhos explica decisão do Nova Iguaçu de não jogar final

A gente entrou em uma conversa, eu, Andrezinho e a Comissão técnica, porque eu já vinha jogando, tratando e treinando, mas chega uma hora que você quer fazer e não dá. Então Andrezinho chegou, conversou comigo, falou acharam melhor não participar. Junto com o presidente, a gente decidiu, entrou em um acordo que não jogaria para prevenir de lesão mais grave. Carlinhos

Ele seria titular, mas foi cortado. O Nova Iguaçu informou da ausência logo após o aquecimento.

Primeiro dia no Fla

Carlinhos viveu nesta segunda-feira o primeiro dia de Flamengo. Ele foi apresentado aos companheiros e realizou exames médicos.

Foi um dia que vai ficar marcado na minha história, na minha família. Dia de realização de um sonho, muito feliz com a chegada no Flamengo, a recepção dos meus novos companheiros foi muito boa, motivo de alegria ver grandes jogadores que me receberam bem. Motivo de muita felicidade, 1º dia meu ali conheci bastante gente. Dia muito feliz. Carlinhos

"O Tite ele só me deu as boas vindas, me cumprimentou, me recebeu. Não tem nada melhor do que receber as boas vindas de um multicampeão que nem o professor Tite. Só as boas vindas dele já foi suficiente", contou o atleta.