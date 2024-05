Libertadores: Quais brasileiros podem avançar às oitavas já nesta rodada

O Alviverde também o líder de sua chave, a F, e se classifica se vencer sua partida de quinta (9) contra o Liverpool-URU e o Del Valle não ganhar do San Lorenzo. Com essa combinação, a equipe comandada por Abel Ferreira não ficaria "refém" dos critérios de desempate e confirmaria pelo menos a segunda posição do grupo. Os comandados por Abel Ferreira têm sete pontos, seguidos por Del Valle e Liverpool, ambos com quatro cada um, e o San Lorenzo é o último, com um.

Classificação e jogos Libertadores

O Tricolor paulista aparece em segundo do Grupo B, mas avança às oitavas se superar o Cobresal na quarta (8) e o líder Talleres vencer o Barcelona-EQU. Nesse cenário, o São Paulo iria para nove pontos e o clube argentino a dez, assegurando a vaga diante do Barcelona com dois e o Cobresal com um ponto faltando duas rodadas.

O Fluminense e o Flamengo podem encaminhar a vaga, mas não se classificam nesta rodada. Já o Botafogo, lanterna de seu grupo, precisa correr atrás do prejuízo para seguir vivo no torneio e pode até virar líder dependendo dos resultados desta rodada — assim como o Grêmio, mas o Tricolor gaúcho teve seu jogo suspenso devido às enchentes no Rio Grande do Sul.

Veja a tabela da Libertadores