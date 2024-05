Tite é xingado por torcida do Fla no estádio após derrota para o Palestino

O técnico Tite foi xingado pela torcida do Flamengo no Estádio Francisco Rumoroso, em Coquimbo, Chile, após a derrota para o Palestino, na noite de hoje (7), pela Libertadores. O treinador vem sendo alvo de críticas em meio à crise pela qual o time passa.

O que aconteceu

O treinador foi hostilizado quando deixou o gramado do estádio. A torcida rubro-negra gritou "Ei, Tite, vai tomar no c.." e um objeto caiu próximo ao treinador, como flagrou um vídeo feito pelo "Coluna do Fla".

O zagueiro Fabrício Bruno pediu desculpas à torcida. O jogador, porém, ressaltou ser um discurso repetido.