Tite cita queda de confiança do Flamengo e admite 'momento de dificuldade'

O técnico Tite admitiu que o Flamengo atravessa um "momento de dificuldade" e indicou que a queda de rendimento do time tem ligação com a confiança dos jogadores.

Tem uma palavrinha que é muito importante no futebol, e o resultado permite isso, que é o gerador de confiança. O nível em que estávamos, em determinado momento caiu, porque caiu a confiança também caiu. Tem o cunho tático de ajustar, o cunho técnico, o cunho fisco, é sempre um contexto. Também esse aspecto de confiança faz as coisas fluírem, e temos de resgatar.

O que mais ele disse?

Momento do time. "Momento de dificuldade que estamos passando, temos consciência disso. Temos consciência da necessidade do resultado também. O que o futebol por vezes, dá é espaço curto entre um jogo e outro para recuperar, da mesma forma que e vitórias não há tempo para ficar feliz, a bola tb dá oportunidade para reverter esse processo no próximo jogo".